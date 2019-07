POL-IZ: 190703.4 Albersdorf: Pferde verletzt

Polizeidirektion Itzehoe

Am 24. und am 25. Juni 2019 wurden auf einer Weide am Vierthhof in Albersdorf zwei Stuten offensichtlich durch Messerstiche verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die an den betreffenden Tagen in der Nähe der Weiden verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise bitte an den Umweltschutztrupp in Heide unter 0481-940

