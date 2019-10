Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Personenfahndung nach vermisster Person in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Gefahndet wird nach der 79-jährigen Ruth Emma S. aus Clausthal-Zellerfeld. Die Angehörigen und Freunde der Frau S. haben seit Montag, 14.10.2019, keinen Kontakt mehr zu ihr. Die Polizei suchte bereits die Wohnanschrift der Frau S. auf. Mobiltelefon und Pkw befinden sich noch in-, bzw. an der Wohnung. Eine Abfrage der Krankenhäuser in der Umgebung verlief ebenfalls negativ. Personenspür- und Flächenspürhunde sind bereits ohne Erfolg zum Einsatz gekommen. Frau S. soll laut Angaben der Angehörigen schlecht zu Fuß sein. Zwei Bilder von ihr liegen der Fahndung bei.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz (05323-94110-0) oder die Polizeiinspektion Goslar (05321-339-0). Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

i.A. Holzhausen, POK

Polizeiinspektion Goslar

Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell