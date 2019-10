POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.10.2019

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl an Schule

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 11.10.2019, bis Mittwoch, 16.10.2019, zwei blaue Banner der Grundschule Sudmerberg. Die Banner waren zur Schulwegsicherung an der Eingangstreppe sowie am Zaun aufgehängt. Befestigt waren die Banner mittels Kabelbinder. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Einbruch und Sachbeschädigung in Schule

In der Zeit vom 02.10.2019, bis zum 16.10.2019, begeben bislang unbekannte Personen auf das Schulgelände einer Gesamtschule in Oker und hebeln dort ein Fenster des Musikraumes auf. In dem Raum wird die Tafel beschmiert und Plakate von der Wand gerissen. Weitere Schulräume werden nicht betreten. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter 05321-339-0.

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 16.10.2019, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel eines Pkw VW in der Piepmäkerstraße. Dies geschah vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die erforderliche Schadensregulierung einzuleiten. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt Hinweise zur Aufklärung der Tat unter 05321-339-0 entgegen.

Pkw-Diebstahl

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 22:45 Uhr bis 06:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen grauen Pkw Audi Q5, Baujahr 2018, der im Dunantring in Goslar geparkt war. Die originären Fahrzeugschlüssel wurden zur Tatbegehung nicht verwendet. Von einem fünfstelligen Betrag als Schadenssumme kann ausgegangen werden. Wer im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, insbesondere das Fahrzeug hat fahren sehen, möge sich mit der Polizei Goslar in Verbindung setzen.

Holzhausen, POK

