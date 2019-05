Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Gestern Abend gg. 19.50 Uhr wurde die Polizei in Eschwege von einer Zeugin zu einer Schlägerei im Bereich der Friedrich-Wilhelm-Straße gerufen. Die Ermittlungen vor Ort ergaben dann, dass ein 28-jähriger aus Eschwege einen ebenfalls aus Eschwege stammenden 21-jährigen geschlagen hatte.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen vor Ort wurde dann bekannt, dass der 28-jährige am gleichen Abend auch noch für weitere Straftaten verantwortlich war. In einem Fall hatte der 28-jährige in der Friedrich-Wilhelm-Straße die Heckscheibe an dem geparkten Pkw einer 30-jährigen aus Eschwege eingeschlagen und damit einen Sachschaden von 1000.-EUR verursacht. Dabei hatte sich der 28-jährige auch blutige Verletzungen u.a. am rechten Arm zugezogen, die dann später im Klinikum Werra-Meißner behandelt werden mussten.

Darüber hinaus wurde dann bekannt, dass der Beschuldigte 28-jährige am selben Abend auch noch zwei 14-jährige Mädchen, beide aus Eschwege, gegen deren Willen unsittlich berührt und umarmt haben soll, so dass in beiden Fällen auch Ermittlungsverfahren wegen sexueller Nötigung eingeleitet wurden.

Hinzu kommt, dass gegen den Beschuldigten wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole ermittelt wird, da der Beschuldigte in der Öffentlichkeit durch Zeigen des "Hitlergrußes" und den Ausruf "Sieg Heil" aufgefallen war.

Der 28-jährige wurde schließlich durch die Beamten der Polizei in Eschwege vorläufig festgenommen und musste später aufgrund seines gesundheitlichen Allgemeinzustandes in der Psychiatrie des Klinikum Werra-Meißner untergebracht werden. Während der polizeilichen Maßnahmen kam es dann auch noch zu massiven Beleidigungen seitens des Beschuldigten 28-jährigen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten- und beamtinnen, die dann ebenfalls in einer Strafanzeige mündeten.

