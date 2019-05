POL-ESW: Pressemeldung 28.05.2019

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung

Zwischen Sonntagabend, 23.00 Uhr und Montagmorgen, 07.00 Uhr warfen Unbekannte im Steinweg in Wehretal-Reichensachsen bei einer Lagerhalle eine Plexiglasscheibe ein. Dadurch entstand Sachschande in Höhe von 250.-EUR. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Verkehrsunfall

Am Montagvormittag gg. 11.05 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in Eschwege in der Goldbachstraße/ Ecke Wolfsgraben. Ein 87-jähriger Pkw-Fahrer aus Meinhard war auf den Pkw eines 40-jährigen aus Eschwege aufgefahren, der an besagter Einmündung, von der Goldbachstraße kommend, verkehrsbedingt halten musste. Der 87-jährige, der mit seinem Pkw dahinter war, hatte dies zu spät erkannt und fuhr auf. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 1500.-EUR.

Diebstahl aus Pkw

In der Thüringer Straße in Eschwege brachen Unbekannte im Zeitraum von Samstag, 13.00 Uhr bis Montag, 11.00 Uhr bei einem Autohaus einen Pkw auf. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zum Firmengelände, indem sie ein Zaunelement aus der Verankerung hebelten. Anschließend nahmen sie sich einen Pkw BMW Kombi vor und verursachten dann einen Spannungsbruch an einer Scheibe der hinteren Tür der Fahrerseite. Die Täter gelangten daraufhin ins Fahrzeuginnere und konnten hier das festeingebaute Navigationsgerät sowie die Steuereinheit des Fahrzeuges abmontieren bzw. ausbauen. Außerdem bauten die Täter auch die Scheinwerfer des Pkw aus und nahmen diese mit. Der gesamte Stehlschaden wird auf ca. 5800.-EUR geschätzt. Sachschaden verursachten die Täter in Höhe von 350.-EUR. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Einbruchsdiebstahl in Vereinsheim

Am Alten Anger in Eschwege-Eltmannshausen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum der dortigen Gaststätte und stahlen 4 Kisten Cola im Wert von knapp 60.-EUR. Durch das gewaltsame Aufbrechen der Eingangstür verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von ca. 20.-EUR. Die Tat geschah zwischen Sonntagabend, 22.00 Uhr und Montagmittag, 13.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montagmorgen, 09.45 Uhr und Montagabend, 19.05 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 19-jährigen aus Witzenhausen. Die junge Frau hatte ihr Fahrzeug im besagten Zeitraum ordnungsgemäß in Witzenhausen Unter den Brückenbergen abgestellt. Als die Frau zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie fest, dass sich an ihrem Pkw ein frischer Unfallschaden im Bereich der hinteren Stoßstange befand. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Montagabend gg. 17.30 Uhr war ein 49-jähriger aus Dransfeld mit seinem Pkw auf der Bundesstraße B 80 zwischen Witzenhausen und Hedemünden unterwegs. Während der Fahrt kam es offenbar schon zu verdächtigen Fahrgeräuschen und der Pkw war während der Fahrt auch ungewöhnlich stark am Schlingern. Als der 49-jährige dann auf die alte B 80 in Richtung Gertenbach einbiegen wollte, löste sich plötzlich das linke Vorderrad komplett vom Pkw und rollte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer konnte dann schließlich anhalten und stellte fest, dass unbekannte Täter offenbar die Radmuttern am linken Vorderrad gelöst hatten. Zudem waren am linken Hinterrad die Radmuttern ebenfalls gelöst worden. Die genaue Tatörtlichkeit, wo die Unbekannten das Fahrzeug manipuliert haben, bzw. der genaue Tatzeitraum sind noch nicht abschließend bekannt. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

