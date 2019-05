Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 27.05.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Alleinunfall, Fahrer verletzt

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gg. 03.00 Uhr zu einem Alleinunfall, bei dem der Fahrer des verunfallten Pkw`s verletzt wurde. Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Neu-Eichenberg befuhr zur Unfallzeit die Landesstraß L 3443 von Vierbach in Richtung Reichensachsen, als er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw verlor, nach rechts von der Straße abkam, sich überschlug und schließlich im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen kam. Der 78-jährige wurde u.a. mit Prellungen und HWS ins Klinikum Werra-Meißner nach Eschwege verbracht, der Pkw musste später durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden am Pkw wird mit etwa 15000.-EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Am Sonntagabend gg. 21.00 Uhr kollidierte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel auf der Kreisstraße K 39 zwischen Hasselbach und Küchen mit einem Wildschwein. Dadurch entstand am Pkw des 38-jährigen Sachschaden in Höhe von 2500.-EUR, das Wildschwein entfernte sich von der Unfallstelle.

Polizei Witzenhausen

Täter lösen Radmuttern an Pkw

Eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr mussten die Beamten der Polizei in Witzenhausen am Sonntag aufnehmen. Eine 56-jährige aus Witzenhausen hatte bereits am Donnerstag festgestellt, dass Unbekannte in einem nicht näher eingrenzbaren im Zeitraum die Radmuttern am linken Vorderrad ihres Pkw Honda Civic gelöst hatten. Das Ganze war schließlich während des Fahrens durch ungewöhnliche Fahrgeräusche aufgefallen. Tatort war offenbar die Wohnanschrift der Geschädigten in der Mündener Straße in Witzenhausen, wo das Fahrzeug regelmäßig auf dem Privatgelände steht. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten in einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum 2 Elektrolampen des UNI-Parks in Witzenhausen in der Steinstraße. Festgestellt wurde der Vorfall am Samstagvormittag gg. 11.30 Uhr. Die Täter traten offenbar massiv gegen die im Boden verankerten Lampen und schlugen gegen die Lampenschirme, so dass dabei ein Sachschaden von insgesamt 500.-EUR entstanden ist. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

