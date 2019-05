Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 24.05.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

-3- Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet Eschwege

Einbruchsdiebstahl in Minigolfanlage am Schwanenteich

Unbekannte haben im Zeitraum vom 22.05.2019, 19.30 Uhr bis 23.05.2019, 10.30 Uhr versucht, in den Kiosk der Minigolfanlage am Schwanenteich einzubrechen. Zunächst versuchten die Täter die Eingangstür zur Minigolfanlage aufzutreten, was aber misslang. Nachdem die Täter dann schließlich die Umzäunung überstiegen hatten und so auf das Grundstück gelangten, öffneten sie gewaltsam einen Bretterverschlag und versuchten dann mittels dort vorgefundener Werkzeuge mit brachialer Gewalt den Kiosk aufzubrechen, was jedoch misslang. Auf dem Gelände der Minigolfanlage bzw. dem dortigen Kiosk ist insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 1500.-EUR entstanden.

Einbruchsdiebstahl in Fitnesscenter

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 00.10 Uhr und 07.30 Uhr versuchten Unbekannte in einen Fitnesscenter in der Straße Jardin-de-Saint-Mandè einzubrechen. Die Unbekannten entfernten zunächst Sichtschutzelemente im Saunabereich und versuchten anschließend die Tür zum Saunabereich aufzuhebeln, was jedoch misslang. So entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 250.-EUR.

Einbruchsdiebstahl bei Knau`s Campingpark

Knau`s Campingpark Am Werratalsee in Eschwege war zwischen Mittwochabend, 21.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 08.15 Uhr ebenfalls das Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter drangen hier in die Räumlichkeiten des Bistros ein und entwendeten u.a. eine Registrierkasse mit ca. 130.-EUR Bargeld. Außerdem beschädigten die Täter diverses Inventar. Der Stehlschaden und der entstandene Sachschaden liegen jeweils bei ca. 200.-EUR.

Hinweise in allen Fällen an die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/925-0.

