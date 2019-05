POL-ESW: Pressemeldung 24.05.2019-3

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Donnerstagmittag entstand ein Auffahrunfall mit einem entstandenen Sachschaden von 1050.-EUR. Dabei wollte eine 30-jährige aus Sontra von der Landstraße Niederhone nach rechts auf die B 249 in Richtung Eschwege-Stadtmitte abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr fahrende 19-jährige Pkw-Fahrer aus Eschwege bemerkte dies allerdings zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf.

Polizei Sontra

Gegen 21:35 Uhr ereignete sich am Donnerstagabend ein Wildunfall mit einem Rehbock. Dabei kollidierte ein 57-jähriger Audi A6 Fahrer aus Herleshausen mit dem Rehbock, als dieser die Straße von rechts nach links überquerte. Der Unfall ereignete sich zwischen Altefeld und Netra. Der Rehbock lief anschließend wieder weg und hinterließ an dem Auto einen Sachschaden in Höhe von 2000.-EUR.

Polizei Witzenhausen

Freitagmorgen gegen 07.00 Uhr ereignete sich zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen ein Wildunfall, bei dem ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen mit einem Wildschwein kollidierte. Zum Verbleib des Tieres ist nichts bekannt. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000.-EUR.

Am Donnerstag zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 250.-EUR, weil ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein-oder Ausparken den Pkw einer 65-jährigen aus Witzenhausen an der Beifahrerseite beschädigte. Der Vorfall ereignete sich in Witzenhausen in der Steinstraße auf dem Großparkplatz des dt. Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft. Bei Hinweisen bitte an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 wenden.

Ein Sachschaden in Höhe von 4000.-EUR entstand am 23.05.2019 gegen 11.45 Uhr, bei einem Zusammenstoß zweier Pkws. Ein 21-jährige Pkw-Fahrer aus Grebenstein wollte auf der Steinstraße in Witzenhausen an einem verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 67-jährigen aus Witzenhausen vorbeifahren und stieß dabei mit diesem zusammen.

Donnerstagvormittag ereignete sich ein Auffahrunfall in Kleinalmerode zwischen einer 76-jährigen Pkw-Fahrerin aus Stauffenberg und einem Sattelzug, der von einem 24-Jährigen Mann aus Gotha gefahren wurde. Die Frau hatte zunächst hinter dem rangierenden Sattelzug angehalten, fuhr dann aber versehentlich doch aufgrund eines Fahrfehlers auf die Zugmaschine auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000.-EUR.

