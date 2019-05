Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - eine jugendlichen Mofa-Fahrerin verletzt, Fahrbahn musste gereinigt werden

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Donnerstagmorgen, 16.05.2019, befuhr eine 15-jährige Mofafahrerin gegen 08:15 Uhr den Geh- und Radweg der Bockhorner Straße (B437) in Fahrtrichtung Varel. Plötzlich bog aus der Ziegelstraße ein Pkw, den ein 62-Jähriger führte, auf die Bockhorner Straße, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Jugendliche wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, aufgrund der aus dem Mofa auslaufenden Stoffe, musste die Fahrbahn gereinigt werden.

