1 weiterer Medieninhalt

Kreis Viersen / Rhein-Kreis Neuss (ots) - Rhein-Kreis Neuss, Krefeld, Kreis Wesel, Kreis Viersen, Kreis Borken - Der Polizei im Rhein-Kreis Neuss liegt eine Vermisstenanzeige zu den Schwestern Summer Rose C. (sieben Jahre alt, genannt Sunny) und Lya Maxime C. (elf Jahre alt, genannt Ximi) vor. Die Mädchen waren in einem Kinderheim im Rhein-Kreis Neuss untergebracht, wo sie zuletzt am 04.07.2018 gesehen wurden. Die Familie stammt ursprünglich aus Kamp-Lintfort (Kreis Wesel), hat Kontakte nach Krefeld und in den Kreis Borken und ggf. noch Bezüge in den Kreis Viersen. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht wurde im vergangenen Jahr dem Jugendamt in Kamp-Lintfort übertragen. Die Polizei geht bislang davon aus, dass die Geschwister sich in Obhut der Eltern oder eines Elternteils befinden. Die vermissten Kinder könnten sich mit ihren Eltern auch im grenznahen Gebiet zu den Niederlanden aufhalten. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei in verschiedenen Städten und Kontakte zur Familie der Mädchen führten bisher nicht dazu, dass die Schwestern in die Obhut des Jugendamtes übergeben werden konnten. Die Polizei veröffentlicht daher zwei Lichtbilder der Kinder und fragt: Wer hat die beiden Mädchen seit dem 04.07.2018 gesehen und kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131/3000 oder an jede andere Polizeidienststelle. /wg (1263)

Rückfragen bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell