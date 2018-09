POL-VIE: Brüggen: Lkw-Fahrer übersieht beim Rückwärtsfahren Radfahrer

Brüggen (ots) - Am Dienstag, gegen 09.50 Uhr, ereignete sich auf der Herrenlandstraße in Brüggen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer aus Brüggen verletzt wurde. Der Senior war auf der Herrenlandstraße unterwegs, als ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Niederkrüchten rückwärts aus einer Garageneinfahrt fuhr. Trotz der Absprache mit seinem Beifahrer übersah er den Radfahrer, der sich vermutlich schon hinter dem Lkw befand. Der Senior, der keinen Helm trug, stürzte bei dem Zusammenstoß und wurde schwer verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1262)

