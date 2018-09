POL-VIE: Viersen: Radfahrer überquert Straße und übersieht Pkw - leicht verletzt

Viersen (ots) - Am Montag, gegen 16.40 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Boisheimer Straße von Boisheim in Richtung Dülken. Vor ihm fuhr ein weiterer Pkw. Auf dem für beide Richtungen freigegebenen Geh- und Radweg wartete ein 73-Radfahrer, der die Boisheimer Straße in Richtung eines Feldweges überqueren wollte. Als der erste Pkw den Radfahrer passiert hatte, fuhr dieser los und achtete nicht auf den Pkw des 22-jährigen. Dieser bremste sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 73-jährige, der keinen Helm trug, stürzte auf die Straße und wurde dabei leicht verletzt. /wg (1260)

