POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 16.10.2018

Zaun beschädigt und weggefahren

Wolfshagen. Im Vorbeifahren streifte ein bisher unbekanntes Fahrzeug am Mittwoch zwischen 07:15 Uhr und 08:30 Uhr auf der Burghagenstraße einen Holzzaun und riss dabei den Zaunpfosten samt zweier Zaunelemente heraus. Dem Grundstückseigentümer entstand dadurch ein Schaden von 500,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, 05326/97870

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Posthof. Ein 51jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte von Salzgitter kommend nach links in Richtung Othfresen abzubiegen. Dabei beachtete er nicht den Vorrang einer 35jährigen Goslarerin, die aus ihrer Heimatstadt kommend die B 6 mit ihrem VW Caddy in Richtung Salzgitter befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei am Caddy Totalschaden entstand. Bei dem BMW wurde die komplette rechte Fahrzeugseite eingedrückt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 22.500 Euro

Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung und keinen Führerschein

Posthof. Gegen einen 56jährigen aus der Gemeinde Liebenburg wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Am Dienstagabend fuhr er an der Posthofkreuzung rückwärts gegen einen Renault und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Durch die Polizeibeamten wurde die Wohnanschrift des Unfallflüchtigen aufgesucht. Zwischenzeitlich wurde ermittelt, dass er nicht im Besitz eines Führerescheines ist. Da der Beschuldigte den Polizeibeamten den Einlass ins Haus verwehrte wurde durch die Staatsanwaltschaft das Betreten der Wohnung angeordnet. Im Haus konnte der Beschuldigte schließlich angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

