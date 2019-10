Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.10.2019

Goslar (ots)

Ladendiebstähle und Einweisung

Am gestrigen Dienstag, gegen 12:40, entwendete ein 34-jähriger Mann aus Clausthal ein Paar Schuhe aus einem Geschäft in der Rosentorstraße. Hierbei wurde er durch den Ladendetektiv ertappt. Eine Jacke, die vermutlich aus einem weiteren Diebstahl aus einem Geschäft in der Bäckerstraße stammt, wurde bei ihm aufgefunden. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei, äußerte der Mann suizidale Absichten und wurde von einem Amtsarzt und dem Landkreis Goslar in eine psychiatrische Klinik zur weiteren Behandlung eingewiesen.

Einbruch

In der Zeit von Montag, 13:45 Uhr, bis Dienstag, 07:30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Dienstleisters für Fahrzeugzulassungen in der Stapelner Straße ein. Im Inneren wurde ein Wandtresor mittels Werkzeugen geöffnet und das darin enthaltene Bargeld entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 EUR. Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts führen, nimmt die Polizei Goslar entgegen.

Diebstahl im Kleingarten

In der Zeit vom 24.09.2019 bis zum 14.10.2019, betrat eine bislang unbekannte Person die umfriedete Parzelle in einem Kleingartenverein am Lilienberg. Dort baute er das außerhalb des Gartenhauses befindliche Abgassystem eines Heizofens ab und entwendete dieses. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Dem Pächter entstand Sachschaden in Höhe von 1500 EUR. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Fahrlässiges Herbeiführen einer Brandgefahr

Am Dienstag, 15.10.2019, gegen 10:37 Uhr, verbrannte ein 85-jähriger Mann aus Goslar seinen Papiermüll nahe des Buschwerks auf dem Bollrich. Das Feuer wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten mittels Feuerlöscher gelöscht. Der Goslarer muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

Verkehrsunfall mit Umleitung

In den frühen Morgenstunden des 16.10.2019, befuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Langelsheim die Straße Im Schleeke. In Folge von Unachtsamkeit, kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf eine Verkehrsinsel. Hier wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt und die Ölwanne des Lkw aufgerissen. Da durch den anhaltenden Regen Betriebsstoffe drohten ins Gewässer der Abzucht zu gelangen, mussten Feuerwehren, die Firma Eurawasser und eine spezielle Straßenreinigungsfirma bestellt werden. Eine Umleitungsstrecke über "Unter-Oker" wurde eingerichtet.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell