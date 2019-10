Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.10.2019

Goslar (ots)

Raub

Drei unbekannte, männliche Personen sollen am Montagabend in Harlingerode, im Bereich der Straße "Viehweide", einen 42-jährigen Mann aus Polen ausgeraubt haben. Der Mann habe mehrfach Schläge ins Gesicht bekommen und im Anschluss habe man ihm die Geldbörse aus der Hosentasche gerissen. Aufgrund zum Teil widersprüchlicher Angaben des Opfers, bittet die Polizei um Hinweise die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Dreirad entwendet

Am Montag, 14.10.2019, meldeten Zeuginnen, dass sie den Diebstahl eines Dreirads für körperlich eingeschränkte Personen in Langelsheim haben beobachten können. Die eingesetzten Polizeibeamten aus Goslar konnten das Dreirad im Nahbereich des Tatorts ausfindig machen. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 33-jährigen Langelsheimer sowie eine bislang unbekannte Person. Die Ermittlungen dauern an.

Kraftstoffdiebsahl

Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes entwendeten unbekannte Täter ca. 150 l Dieselkraftstoff und mehrere Benzinkanister aus einem Tanklager in der Harlingeröder Straße in Goslar. Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl

Im Langelsheimer Ortsteil Wolfshagen kam es am Samstag, 12.10.2019, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl in der Straße "Die Meine". Hierbei wurde ein Mountainbike der Marke Bulls-Styx entwendet, welches durch ein Zahlenschloss gesichert worden war. Hinweise zu einem Täter liegen bislang nicht vor. Den Eigentümern entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 EUR.

Einbruch in Kellerraum

In der Zeit von Samstag, 19:00 Uhr, bis Sonntag 21:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus am Osterfeld. Hierbei entwendete er einen Kasten Bier.

Sachbeschädigung an Schule

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte ein Fenster an der Adolf-Grimme-Gesamtschule in Oker. Der Tatzeitraum erstreckt sich vermutlich von Freitag, 11.10.2019, 14:30 Uhr, bis Montag, 14.10.2019, 11:00 Uhr. Der Sachschaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 13.10.2019, gegen 14:00 Uhr, setzte ein noch unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw in der Danziger Straße zurück und beschädigte dabei eine Straßenlaterne. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen konnten den Verkehrsunfall jedoch beobachten. An der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

Unfallflucht an Auslieferungsfahrzeug

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Montag, gegen 10:20 Uhr, mit seinem Pkw den Claustorwall in Goslar. Hierbei stieß er gegen ein geparktes Fahrzeug einer Auslieferungsfirma für Mittagessen. Ohne den Schaden zu regulieren, wurde die Fahrt fortgesetzt. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Montag, 14.10.2019, gegen 23:35 Uhr, wurde ein 23-jähriger Mann aus Goslar in seinem Pkw am Sternplatz bei Lautenthal bzw. Seesen kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten aus Seesen Marihuana-Geruch bei dem jungen Mann fest. Nach anfänglicher Kooperation und Aushändigung der mitgeführten Drogen, flüchtete der Mann während der Durchsuchung seines Kofferraums. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung wurde er gefasst und dem Polizeikommissariat Seesen zum Zwecke weiterer Maßnahmen zugeführt. Während der Ingewahrsamnahme leistete der Mann Widerstand, indem er sich gegen seine Fesselung wehrte. Bei der Verfolgung verletzten sich die eingesetzten Beamten leicht, da über einen Abhang und durch Dornenbüsche verfolgt werden musste. Den 23-jährigen Goslarer erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Sicherheitslandung eines Hubschraubers

Am Montag, 14.10.2019, gegen 15:50 Uhr, musste ein Hubschrauber aus dem Bereich Rheinmünster auf einem Feldweg bei Langelsheim landen. Grund für den außerplanmäßigen Stopp war ein technischer Defekt. Personenschaden entstand nicht. Bis zu seiner Abholung am heutigen Tag, gewährleistete ein privates Sicherheitsunternehmen die Absicherung des Hubschraubers. Das Luftfahrtbundesamt wurde in Kenntnis gesetzt.

Holzhausen, POK

