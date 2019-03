Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geparkten Wagen beschädigt

Ahaus (ots)

Eine böse Überraschung wartete am Donnerstag auf eine Autofahrerin in Ahaus. Als die Frau zu ihrem Wagen zurückkam, fand sie ihn beschädigt vor. Der schwarze BMW hatte zwischen 08.00 Uhr und 15.30 Uhr an der Bahnhofstraße gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

