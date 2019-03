Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfallflucht zurückgekehrt

Geschädigter gesucht

Bocholt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Autofahrer am Donnerstag in Bocholt nach einem Unfall hinterlassen. Der Verursacher befuhr gegen 15.50 Uhr die Augustastraße in Richtung Viktoriastraße, als er einen parkenden schwarzen Transporter touchierte. Der Fahrer kehrte nach eigenen Angaben einige Minuten später an die Unfallstelle zurück. Das beschädigte Fahrzeug hatte sich inzwischen allerdings entfernt. Der Geschädigte wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt zu wenden - Tel. (02871) 2990.

