Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nicht rechtzeitig gebremst

Bocholt (ots)

Bei einem Auffahrunfall hat sich eine 51-jährige Autofahrerin am Donnerstag in Bocholt leichte Verletzungen zugezogen. Die Bocholterin war gegen 17.00 Uhr mit ihrem Wagen auf der Werther Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als sie vor der Einmündung der Lowicker Straße bremsen musste, bemerkte das eine 29 Jahre alte Fahrerin hinter ihr zu spät. Die Bocholterin prallte mit ihrem Auto auf das vorausfahrende; der Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell