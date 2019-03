Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Betrüger wollten hohe "Spende"

Bocholt (ots)

Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass eine 83-jährige Bocholterin nicht Betrügern zum Opfer fiel - die Frau hatte in gutem Glauben eine fünfstellige Summe spenden wollen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hatten sich unbekannte Anrufer zunächst mit der bekannten Masche des "falschen Polizisten" bei der Seniorin gemeldet. In mehreren folgenden Anrufen wandelten die Betrüger ihre Herangehensweise offensichtlich ab und köderten die Bocholterin mit ihrer Spendenbereitschaft für einen guten Zweck. Als sie deshalb am Donnerstag bei ihrer Bank eine höhere Summe abheben wollte, weckte dies zu Recht das Misstrauen einer Mitarbeiterin. Sie verständigte sofort die Polizei und konnte so einen finanziellen Schaden für die 83-Jährige verhindern.

