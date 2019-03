Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Werkzeug aus Wagen entwendet

Raesfeld (ots)

Die Täter wollten Werkzeuge an sich bringen: Zum Inneren zweier Firmenfahrzeuge haben sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Raesfeld-Erle gewaltsam Zugang verschafft. Im ersten Fall ließen sie aus einem Fahrzeug an der Silvesterstraße zwei Koffer mit Akkuschrauber und Bohrmaschine mitgehen. Der andere betroffene Wagen hatte an der Schermbecker Straße gestanden. Die Beute dort bestand aus mehreren Bohrern und Arbeitsmaschinen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell