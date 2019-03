Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Firmenwagen aufgebrochen

Borken (ots)

Auf Werkzeug hatten es unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in zwei Fällen in Borken abgesehen. Der erste ereignete sich zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 06.45 Uhr, an der Nina-Winkel-Straße: Die Täter ließen dort aus einem parkenden Firmenwagen Bohrschrauber, Stichsäge und Knarrenkasten mitgehen. Im zweiten Fall stand in der Nacht zum Donnerstag ein Firmenwagen an der Mariana-Germana-Straße im Fokus der Täter: Aus diesem stahlen die Unbekannten unter anderem eine Bohrmaschine, einen Schlagbauschrauber und einen Winkelschleifer. In beiden Fällen hatten die Täter Schlösser aufgestochen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

