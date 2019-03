Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Tasche samt Geldbörse gestohlen

Vreden (ots)

Die Umhängetasche einer 70-Jährigen hat ein Unbekannter am Donnerstag in Vreden entwendet. Die Frau hatte sich gegen 12.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Wüllener Straße aufgehalten, als der Täter die Tasche samt Geldbörse aus dem Einkaufswagen stahl. Die Geldbörse hatte später jemand ohne das Bargeld an der Kasse abgegeben. Die Vredenerin stellte aber im Nachhinein fest, dass es zu einer Auszahlung von ihrem Konto gekommen war. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

