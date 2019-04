Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Dieseldiebstahl aus Arbeitsmaschine

Preußisch Oldendorf (ots)

Unbekannte haben sich in einem Waldgebiet in Börninghausen an einer Arbeitsmaschine zu schaffen gemacht und aus dieser unter anderem eine große Menge Dieseltreibstoff gestohlen.

Als der Geschädigte am Mittwochmorgen wieder zu dem Harvester - einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine der Marke John Deere - begab, staunte er nicht schlecht, denn bisher unbekannte Täter hatten sich mitten im Wald unweit der Schutzhütte "Hexenhütte" an dem tonnenschweren Fahrzeug zu schaffen gemacht. Dabei stellte der 36-Jährige aus Preußisch Oldendorf fest, dass man sich im Zeitraum von Samstagmittag, 12 Uhr bis Mittwochmorgen, 9 Uhr Zugang zum Fahrzeug-Innenraum verschafft hatte und dort eine Motorsäge der Marke Stihl entwendet worden war. Außerdem zapften die Täter in dem für PKWs nur schlecht zu erreichenden Gebiet nach ersten Erkenntnissen mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff ab.

Hinweise zu den Tätern werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell