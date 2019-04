Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brandursache noch unbekannt

Rahden (ots)

Nach dem Brand eines Schweinestalls in Rahden-Varl von Mittwochnachmittag (wir berichteten) nahmen die Brandermittler der Polizei Minden-Lübbecke die Brandruine am Donnerstag in Augenschein. Aufgrund des Zerstörungsgrades des rund 1200 Quadratmeter großen Bauwerks konnte die Brandstelle noch nicht betreten werden. Dies wird in den nächsten Tagen zusammen mit einem Brandursachensachverständigen versucht. Daher kann noch keine Einschätzung zur Brandursache getroffen werden. Bei dem Feuer wurde die gesamte Halle sowie über 2000 Schweine und Ferkel und eine auf dem Dach verbaute Photovoltaikanlage ein Raub der Flammen. Der Schaden wird auf rund 1,3 Millionen Euro geschätzt.

