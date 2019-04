Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raubüberfall auf Spielhalle

Minden (ots)

Am 10.04.2019, kurz vor Mitternacht, wurde eine Spielhalle in der Mindener Innenstadt/Lindenstraße überfallen. Nach bisherigen Ermittlungen betrat ein maskierter Einzeltäter die Spielhalle, bedrohte eine 26-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen in einem 3-stelligen Geldbetrag. Er verstaute die Beute in einem mitgebrachten roten Beutel. Nach der Tat flüchtete er offensichtlich mit einem weiteren Täter, der an der Eingangstür Schmiere stand, zu Fuß in Richtung Glacis. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei bis in die späte Nacht verliefen bis dato ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Beschreibung der Täter: 1. männlich, 170 cm groß, dünn, dunkle Kapuzenjacke, Halstuch mit Skelettaufdruck, er führte eine schwarze Schusswaffe mit sich 2. männlich, dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise an die Kripo Minden 0571-88660.

