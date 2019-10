POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Ein aus dem Raum Hannover kommender 18-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag, d. 13.10.20119, 15.30 Uhr, die Bundesstraße 498 von Dammhaus in Richtung Altenau. In diesem kurvenreichen Streckenabschnitt besteht aufgrund der Unfallhäufigkeit eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h. Der Kradfahrer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Sein Krad wurde erheblich beschädigt und mußte abgeschleppt werden. Unfallursache könnte die Geschwindigkeit oder ein Fahrfehler gewesen sein. /Krz.

