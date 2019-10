Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar, 13.10.2019

Goslar (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Samstag, 12. Oktober 2019, kam es gegen 19.00 Uhr auf der Bundesstraße 82 in Höhe der dortigen Abfahrt 'Astfeld' in Fahrtrichtung Goslar durch das grob verkehrswidrig und rücksichtslose Verhalten eines Verkehrsteilnehmers zu einer konkreten Gefährdungssituation. Der Fahrer eines Pkw befuhr zunächst die Mittellinie und wechselte wenig später sogar mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, was einen weiteren Verkehrsteilnehmer zum Bremsen und Ausweichen veranlasste, um einen Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge zu vermeiden.

Diebstahl

Ebenfalls am Samstag, 12.10.2019, gegen 20.45 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Hildesheimer Straße in Goslar zu einem Diebstahl. Nachdem der Täter nach dem Passieren des Kassenbereiches durch eine Mitarbeiterin des Marktes angesprochen wurde, verließ dieser im Laufschritt die Örtlichkeit und entkam in unbekannte Richtung. Auch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben ergebnislos.

Zeugen, die Angaben zu den beiden o.g. Delikten machen können, insbesondere auch zu den Tätern, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Goslar über Amt in Verbindung zu setzen.

