POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.10.2019

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.10.2019

Goslar (ots)

Diebstahl aus Spind

Am Freitag, 11.10.2019, wurde in der Zeit von 09:10 Uhr bis 10:30 Uhr, eine Sporttasche samt Inhalt aus einem Spind eines Fitness-Studios in der Klubgartenstraße entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, sind aufgefordert sich bei der Polizei Goslar zu melden.

Einbruch

In der Zeit vom 12.09.2019, bis 11.10.2019, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Humboldtstraße in Jerstedt ein. Das Haus wurde nach Diebesgut durchsucht aber offensichtlich keine Wertgegenstände entwendet.

Handydiebstahl

Am Samstag, gegen 12:50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Mobiltelefon einer 68-jährigen Goslarerin aus einem Einkaufswagen, welchen sie für kurze Zeit unbeaufsichtigt in einem Discounter in der Liebigstraße abgestellt hatte. Der Schaden wird auf ca. 100 EUR geschätzt.

Brand eines leerstehenden Hauses

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein leerstehendes Einfamilienhaus am Samstag, 12.10.2019, gegen 20:00 Uhr in der Kreisstraße in Bad Harzburg/Göttingerode in Brand. Zur Brandentstehung können aktuell keine Angaben gemacht werden. Personenschaden entstand nicht. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Die Brandermittlungen wurden von der Polizei Goslar aufgenommen und dauern an.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:10 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Bad Harzburg mit seinem Pkw VW die Dörntener Straße in Goslar und missachtete die Vorfahrt eines 22-jährigen Goslarers, der mit seinem Pkw Audi die Stapelner Straße in Richtung B6 befuhr. Der 26-jährige verließ die Unfallstelle zunächst, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu bemühen, kehrte aber kurze Zeit später zu ihr zurück. Hierbei wurde festgestellt, dass er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des 26-jährigen wurde beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt.

Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntagmorgen kommt es gegen 00:50 Uhr zu einer Körperverletzung auf der Kaiserpfalzwiese. Nach vorangegangen Streitigkeiten zwischen einer 16- und einer 22-jährigen Goslarerin, schlägt der 20-jährige Freund der 22-jährigen der Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht. Als sie am Boden liegt, tritt er mehrfach auf sie ein. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Verkehrsunfall auf Flohmarkt

Am Sonntag, 13.10.2019, gegen 11:30 Uhr, fährt eine 78-jährige Frau aus Bad Grund mit ihrem Pkw zwischen den Flohmarktständen auf einem Parkplatz in der Carl-Zeiß-Straße. Hierbei erfasst sei einen 66-jährigen Goslarer, welcher daraufhin stürzt und sich leichte Schürfwunden zuzieht. Zur Beobachtung und Abklärung wird er dem Krankenhaus Goslar zugeführt.

