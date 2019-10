Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf

Goslar (ots)

Braunlage - Am Samstag, 05.10.2019, betankte der Geschädigte seinen Pkw Kia an der öffentlichen Elektroauto-Ladestation am Rathaus in 38700 Braunlage, Herzog-Johann-Albrecht-Straße 2.

Während des Ladevorgangs in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr entwendet der bislang unbekannte Täter das Ladekabel.

Die Polizei Braunlage bittet Personen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Informationen geben können, sich mit der Polizei unter Tel. 05520-93260 in Verbindung zu setzen.

i.A.

Huth, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell