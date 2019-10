Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Tankbetrugs in Vienenburg:

Am Mittwoch, den 16.10.2019, 21.15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Täter mit einem blauen VW Bora auf das Tankstellengelände an der Wiedelaher Straße in Vienenburg. Er betankte den Pkw mit ca. 45 Litern Superbenzin. Anschließend setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon, ohne den dafür fälligen Betrag zu bezahlen. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass das angegebene Kennzeichen zudem als gestohlen registriert ist.

Unerlaubtes Grillen:

Am Donnerstag, den 17.10.2019, wurde die Polizei und Feuerwehr gegen 03:20 Uhr, gerufen, weil auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Harzburg ein Grillfeuer entzündet worden war. Vor Ort stellten die Beamten eine 39jährige Frau und einen 32jährigen Mann fest. Beide waren stark alkoholisiert und zeigten sich uneinsichtig. Zum Schutz der Personen und zur Verhinderung weiterer Straftaten erfolgte eine Einlieferung ins polizeiliche Gewahrsam.

Verkehrskontrolle führte zum Auffinden von Diebesgut:

Am 16.10.2019, gegen 17.50 Uhr, hielten die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bad Harzburg einen Seat Ibiza an. Im Fahrzeug saßen zwei Männer, die sich mit Papieren aus einem südosteuropäischen Staat auswiesen. Bei der weiteren Überprüfung des Fahrzeuges wurde im Kofferraum ein Müllsack aufgefunden. Darin befanden sich verschiedene Bekleidungsstücke, die noch mit Etiketten versehen waren. Aufgrund der Etikettierung stellte sich heraus, dass die überwiegende Zahl der Kleidungstücke aus einem hiesigen Geschäft kam. Die Ermittlungen ergaben, dass die festgestellten Kleidungsstücke gestohlen worden sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell