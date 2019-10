Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf der Polizeistation Braunlage zu Sachbeschädigungen an Pkw

Braunlage/Hohegeiß - In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Beschädigungen an Pkw mittels spitzem Gegenstand im Stadtgebiet Braunlage und Hohegeiß. In allen Fällen zog sich eine Kratzspur über die Längsseite der Fahrzeuge. Den Geschädigten ist dadurch ein erheblicher Schaden entstanden. Auffällig ist, dass bei allen Taten ausschließlich Pkw des Typs SUV angegangen wurden. Im Konkreten ereigneten sich die Sachbeschädigungen in der Marktstraße auf dem Parkplatz des dortigen Kindergartens, Am Kurpark in Höhe des ehem. Kurgastzentrums und in der Hindenburgstraße in Hohegeiß auf einem dortigen Hotelparkplatz. Da die Taten zur Tageszeit und an teils belebten Orten stattfanden, ist es durchaus möglich, dass Zeugen Beobachtungen gemacht haben könnten.

Sollten Sie Hinweise zu den Taten oder einem möglichen Täter geben können, wenden Sie sich bitte persönlich oder telefonisch (Tel. 05520-93260) an die örtlich zuständige Polizeistation Braunlage.

