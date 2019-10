Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung desw PK Bad Harzburg und der Pst Vienenburg vom 19.10.2018

Goslar (ots)

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Diebstahl aus Kleintransporter: In der Nacht vom 17.10.2019, 20:00 Uhr auf den 18.10.2019, 08:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße am Stadtpark zu einem Diebstahl aus einem Kleintransporter. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Hecktür des Kleintransporters und entwendeten hochwertiges Werkzeug sowie elektronische Geräte. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg, Tel: 05322-911110

Polizeistation Vienenburg:

Diebstahl aus Lieferwagen: Am 18.10.2019, zwischen 09:50 Uhr und 15:50 Uhr, entwendeten in der Friedrich-Reese-Straße unbekannte Täter Werkzeug von der Ladefläche eines Lieferwagens, nachdem vermutlich das Schloss der rückwärtigen Tür mittels Werkzeug geöffnet wurde.

Hinweise bitte an die Polizei Vienenburg, Tel: 05324-2287

Unfall mit leichtverletzter Person: Am 18.10.2019, gegen 09:05 Uhr, ereignete sich an der Ausfahrt eines Supermarktes in der Fritz-Laube-Straße in Vienenburg ein Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Vienenburgerin stieß mit ihrem PKW beim Verlassen des Parkplatzes nach rechts mit einem von dort kommenden PKW zusammen. Der 59-jährige Fahrzeugführer aus Bad Lauterberg wurde hierdurch leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 18000 Euro Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Winkler, PK

