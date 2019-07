Polizei Bochum

POL-BO: Vollbremsung eines Linienbusses: 22-Jährige wird verletzt - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Bei der plötzlichen Bremsung eines Linienbusses ist am Freitag, 12. Juli, ein Fahrgast verletzt worden. Die Polizei sucht nach einem beteiligten Taxifahrer.

Gegen 13 Uhr war der Bus auf der Viktoriastraße in Bochum in Richtung Rathaus unterwegs, als vor der Einmündung Südring ein Taxifahrer abrupt auf die Spur des Busses wechselte. Die Busfahrerin (54, aus Wuppertal) vollzog eine Vollbremsung und verhinderte so eine Kollision. Eine 22-jährige Bochumerin stürzte im Bus und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie begab sich selbstständig in Behandlung.

Da der Taxifahrer davonfuhr, bittet die Polizei ihn bzw. weitere Zeugen, sich zu melden. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats (VK) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 0234 / 909 5206 um Hinweise.

