Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Männer brechen in Kiosk in Supermarkt ein - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sind am gestrigen Donnerstag, 11. Juli, gegen 23.20 Uhr in ein Kiosk in einem Supermarkt an der Crengeldanzstraße 85 in Witten eingebrochen.

Nach aktuellem Kenntnisstand brachen sie eine Eingangstür zum Supermarkt auf und verschafften sich über ein Rolltor Zugang zu einem dortigen Kiosk. Aus den Auslagen entwendeten sie Zigarettenschachteln in unbekannter Höhe und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Männer waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Masken. Beide trugen außerdem Handschuhe.

Das zuständige Regionalkommissariat (KK 33) sucht Zeugen des Einbruchs. Wer hat zur Tatzeit etwas beobachtet oder kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8305 (KK 33) oder außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell