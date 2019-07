Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Verkehrsunfälle wegen nasser Fahrbahn

Bochum (ots)

Ein 28-jähriger Bochumer ist bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag, 11. Juni, in Bochum-Grumme leicht verletzt worden.

Der Bochumer war mit seinem Kleinkraftrad gegen 7.45 Uhr auf der Castroper Straße stadteinwärts unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand rutschte er kurz vor der Einmündung "Zu den Häusern" bei regennasser Fahrbahn auf den Straßenbahn-Schienen weg und stürzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer Unfall auf nasser Straße ereignete sich knapp zwei Stunden später, um 9.50 Uhr, auf der Dietrich-Benking-Straße in Hiltrop. Ein 43-jähriger Rollerfahrer aus Wanne-Eickel fuhr - aus Herne kommend - in den Kreisverkehr Dietrich-Benking-Straße/Steiger-Stein-Straße ein und stürzte. Auch er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

