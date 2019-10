Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 19.10.19

Goslar (ots)

Einbruchsdiebstahl Am 18.10.19 wurde der Polizei Seesen ein Einbruchsdiebstahl gemeldet. Ein bisher unbekannter Täter hatte im Zeitraum vom 14.10.19 bis 18.10.19 die Tür einer Kellerparzelle in einem Mehrparteienhaus in der Gänsepforte aufgebrochen und einen Einkaufstrolley entwendet. Schaden ca. 20 Euro.

Ladendiebstahl Am 18.10.19 wurde eine 17-jährige Jugendliche in einem Seesener Einkaufsmarkt beim Diebstahl zweier Parfumflaschen beobachtet. Der Ladendetektiv informierte die Polizei, eine Strafanzeige wurde gefertigt. Aufgrund dessen, dass die Person sich nicht ausweisen konnte, wurde weiterhin eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 19.10.19, gegen 00:50 Uhr, wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Seesen in der Fritz-Züchner-Straße ein Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 43-Jährige Seesener offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme, sowie eine Strafanzeige war die Folge. Des weiteren war der Pkw nicht versichert, sodass gegen den Fahrzeugführer, sowie den Halter, eine weitere Strafanzeige gefertigt wurde.

Behnke, PK'in

