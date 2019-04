Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut und abgehauen

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unter Alkoholeinfluss verursachte am Mittwochabend ein 60-jähriger Autofahrer in Bammental einen Verkehrsunfall. Der Mann fiel Zeugen kurz vor 21 Uhr auf, als er in Schlangenlinien die Hauptstraße in Richtung Reilsheimer Straße befuhr. Im Kreisverkehr in Höhe der Reilsheimer Straße bog er in die Reilsheimer Straße in Richtung Gauangeloch ab. Dabei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei Straßenpoller. Anschließend fuhr er einfach in Richtung Gauangeloch davon. Zeugen hatten zwar den Unfall beobachtet, allerdings konnte niemand das Kennzeichen ablesen. Wenig später meldete sich jedoch eine weitere Zeugin, der bereits zuvor ein älterer grüner Pkw aufgefallen war, der sehr langsam und in Schlagenlinien die Hauptstraße befuhr. Sie konnte auch den Zusammenstoß beobachten und sich das Kennzeichen notieren. Bei einer Überprüfung der Halteranschrift konnte der 60-jährige Vater des Halters als Fahrzeugführer ermittelt werden. Er wurde durch eine Polizeistreife an seiner Wohnanschrift angetroffen. Dabei bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atem sowie weitere Anzeichen für Alkoholkonsum. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Dem 60-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell