Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Schmuckstücke bei Wohnungseinbruch erbeutet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am helllichten Mittwoch, zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Untermühlaustraße, in Höhe der Pyramidenstraße, ein. Der Unbekannte war auf ungeklärte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus gelangt und hatte sich im 1. OG an der Wohnungstür zu schaffen gemacht. Über diese drang er in die Wohnung ein und durchwühlte einen Schrank nach Stehlenswertem. Dabei fielen ihm nach derzeitigem Kenntnisstand eine goldene Damen- und Herrenkette, eine Armbanduhr, acht Damen- und Herrenringe, drei Armreifen und Ohrringe im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro in die Hände. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell