Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Ein- und Aufbrüche sowie Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Zwischen dem späten Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen wurde auf der Straße "Alter Postweg" ein schwarzer BMW X5 aufgebrochen. Die unbekannten Täter bauten unter anderem das festinstallierte Navigationsgerät sowie alle Sitze - samt Rückbank - aus. Außerdem nahmen sie noch die vier Räder des BMW weg. Dafür hatten die Täter das Auto auf Holzstämmen aufgebockt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag auf dem Alten Postweg etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Castrop-Rauxel:

In der Nacht auf Samstag, gegen 2 Uhr, ist ein oder mehrere unbekannte Täter "Am Landwehrbach" in einen Baustoffhandel eingebrochen. Der oder die Täter hatten es offensichtlich auf einen Tresor im Gebäude abgesehen - er oder sie kamen allerdings nicht in den Raum, in dem der Tresor war. Gestohlen wurde nichts. Durch den Einbruch wurde Alarm ausgelöst, deshalb steht die Tatzeit ziemlich genau fest.

In der Nacht auf Samstag wurde außerdem "Am Landwehrbach" in ein Farbengeschäft eingebrochen. Auch hier wurde zuerst ein Fenster und im Inneren dann mehrere Türen aufgebrochen. Was der oder die Täter mitnahmen, ist noch unklar.

Unbekannte brachen am Samstag, in der Zeit von 14 bis 21 Uhr, die Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Damaschkestraße ein. Die Täter stahlen ein Samsung-Handy.

Auf ein Baustellengelände an der Habinghorster Straße drangen unbekannte Täter am Wochenende, in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, ein. Die Täter waren auf das Gelände des ehemaligen Kraftwerks gelangt, nachdem sie die Stahlkette des gesicherten Zugangs durchtrennten. Vom Gelände stahlen sie etwa 45 Spundbohlen und zwei Metallbauverschläge. Für die Verladung des Diebesgutes nutzten sie einen Minibagger, der auf dem Gelände stand. Da das Diebesgut 15 bis 18 Tonnen wiegt, dürfte es mit einem Tieflader abtransportiert worden sein.

Dorsten:

Auf dem Gerresheimer Weg wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen mehrere Lauben eines Kleingartenvereins aufgebrochen. Der Polizei liegen bislang drei Anzeigen vor. Die unbekannten Täter brachen die Türen der Lauben auf und nahmen dann unter anderem eine Kettensäge und ein Akkuschrauber mit. Was noch fehlt, steht noch nicht fest.

In der Nacht zu Montag schlugen unbekannte Täter die Scheibe an einem Rolltor ein und drangen dann in den Bürobereich einer Kfz-Werkstatt auf der Straße Endelner Feld ein. Die Täter stahlen Bargeld und zwei Werkzeugkästen.

Gladbeck:

Auf der Hermannstraße wurde zwischen Donnerstag- und Freitagabend in zwei Wohnungen eingebrochen. Aus einer der Wohnungen, die zur Zeit als Lagerraum genutzt wird, haben die unbekannten Täter unter anderem eine Säge, einen Winkelschleifer und Angelsportartikel mitgenommen.

In der Nacht auf Montag sind unbekannte Täter in einen Getränkemarkt auf der Beethovenstraße eingebrochen. Die Täter wollten offensichtlich zuerst ein Fenster aufhebeln. Weil das nicht klappte, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Aus dem Aufenthaltsraum nahmen sie eine Kiste mit Zigarettenstangen mit. Außerdem öffneten sie mehrere Pakete eines Versandhandels, die im Getränkemarkt an- und aufgegeben werden können. Durch den Einbruch wurde Alarm ausgelöst. Die Tatzeit liegt zwischen 4.20 Uhr und 4.30 Uhr.

In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Luisenstraße ein. Die Täter durchsuchten alle Räume. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Samstagnachmittag drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Luisenstraße ein. Auch hier suchten die Täter in einigen Räumen nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute.

Haltern am See:

Am Sportplatz auf der Conzeallee wurde zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag in einen Umkleideraum eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen durch ein Fenster ins Gebäude und nahmen dann aus dem Umkleideraum eine Geldkassette, einen Erste-Hilfe-Koffer und einen CD-Player mit.

Herten:

Auf der Elper Straße wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen mehrere Lauben eines Kleingartenvereins aufgebrochen. Die unbekannten Täter hatten es vor allem auf Werkzeuge abgesehen - dafür brachen sie mindestens sieben Lauben auf und durchwühlten diese. Was im Einzelnen fehlt, steht noch nicht fest.

Auf der Kurt-Schumacher-Straße haben unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen mehrere Batterien einer Aufsitzkehrmaschine gestohlen. Die Kehrmaschine steht in einem Parkhaus - die Batterien waren unter dem Sitz gelagert.

Freitag, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Bahnhofstraße ein. Die Täter durchwühlten alle Räume in der Wohnung, flüchteten aber wohl ohne Beute.

Sonntag, in der Zeit von 9.40 bis 9.50 Uhr, stiegen unbekannte Täter durch ein zum Lüften offen stehendes Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Kaiserstraße ein. Die Täter stahlen Schmuck und eine Tasche mit Ausweispapieren.

Recklinghausen:

Auf der Maria-May-Straße haben unbekannte Täter auf einem Firmengelände zwei LKW-Tanks aufgebrochen und Diesel abgezapft. Der Diebstahl wurde am Sonntag angezeigt, die Tat ist aber vermutlich schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag passiert.

Freitag, gegen 18.50 Uhr, versuchte ein dunkel gekleideter Mann in ein Wohnhaus auf der Johann-Strauß-Straße einzubrechen. Als der Hund der Eigentümer bellte, flüchtete der Täter durch den Garten auf die Straße. Aufgrund der Dunkelheit kann der Täter nicht näher beschrieben werden. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass der Täter mehrere Bewegungsmelder am Haus abgerissen hatte.

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagmittag bis Freitagabend in ein Wohnhaus auf der Kühlstraße ein. Sie suchten dann im Haus in Schränken und Schubfächern nach Wertgegenständen. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell