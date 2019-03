Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrerin erfasst beim Abbiegen Fußgänger

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 11 Uhr, bog eine 22-jährige Autofahrerin aus Bottrop von der Lindhorststraße in die Hans-Böckler-Straße ab und erfasste dabei einen 89-jährigen Bottroper, der an der Fußgängerampel die Hans-Böckler-Straße überqueren wollte. Der 89-Jährige stürzte und wurde dabei so verletzt, dass er zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell