Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Tatverdächtige nach Sachbeschädigung an Kindergarten ermittelt

Recklinghausen (ots)

Bereits Freitag, gegen 16.50 Uhr, warfen zwei Kinder an einem Anbau des St- Marine Kindergartens an der Hedwigstraße mit Steinen die Scheiben an drei Fenstern ein. Zeugen beobachteten das und sprachen die beiden Kinder an. Nachdem sie ihre Namen genannt hatten, ließen sie sie nach Hause gehen. Wieder sich später herausstellte, hatten die Beiden "Falsche Namen" genannt. Heute Morgen konnten Beamte der Wache Datteln die beiden "Übeltäter" ermitteln. Es handelt sich dabei um eine 13-jährige Dattelnerin und einen 13-Jährigen Dattelner. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

