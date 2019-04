Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Geldautomat aufgesprengt und Bargeld erbeutet - Zeugen gesucht

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Donnerstagmorgen um 2.32 Uhr wurde durch vermutlich zwei Täter auf bislang unbekannte Art und Weise ein Geldautomat im Vorraum einer Bankfiliale in der Obere Hauptstraße gesprengt. Aus dem gesprengten Geldautomaten wurde das Scheingeld in noch nicht feststehender Höhe entwendet. Durch den Druck der Sprengung wurde die Verglasung des Vorraums beschädigt, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Nach den bisherigen Ermittlungen flüchteten die Täter mit einem Auto in unbekannte Richtung. Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden: Zirka 170 cm, normale Statur, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenshirt. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz von insgesamt 21 Funkstreifenwägen und einem Polizeihubschrauber verliefen ergebnislos. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

