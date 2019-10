Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Clausthal-Zellerfeld: Am gestrigen Freitag, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Altenauer Straße/Am Ostbahnhof einen geparkten Pkw. Am BMW des Geschädigten entstand mindestens 1.000 EUR Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Borchers, POK

