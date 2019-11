Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schlägerei in einer Bar - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 33 und 45 Jahren gerieten am Donnerstag, 21.11.19, gegen 3 Uhr, in einer Bar in der Basler Straße heftig aneinander. Hierbei soll es zum Austausch von Faustschlägen gekommen sein, wobei sich beide gegenseitig beschuldigen, mit der Schlägerei angefangen zu haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, ermittelt wegen Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen sich zu melden.

