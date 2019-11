Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Einbruch in Gewerbebetrieb im Kaitle

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 21.11.2019, kam es zu einem Einbruch in einen Betrieb im Gewerbegebiet Kaitle zwischen Waldshut und Tiengen. Allerdings gelangte der oder die Täter nur in einen Vorraum. In die durch eine massive Türe geschützten übrigen Räume konnte der Einbrecher nicht vordringen. Die Türe hielt den Aufbruchsversuchen stand. Es wurde nichts gestohlen. Die Tatzeit lag zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr, und Donnerstagmorgen. Wer in der Nacht im Industriegebiet Kaitle verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnahm, wird gebeten, dies bei der Ermittlungsgruppe Einbruch (Tel. 07741 8316-0) zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell