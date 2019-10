Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191008-2: Schwerverletzter Arbeiter - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Arbeiter eines Paketzustellers geriet zwischen einen rangierenden LKW und eine Laderampe. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer eines LKW (21) rangierte am Montag (07. Oktober) um 15:30 Uhr seinen Transporter rückwärts an eine Laderampe. Zeitgleich belud ein 22-jähriger Arbeiter die Laderampe mit Paketen. Dabei geriet er zwischen LKW und Rampe und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Polizeibeamte fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

