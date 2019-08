Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Sattelauflieger - Polizei fahndet

Neuss (ots)

Auf bislang noch unbekannte Art und Weise gelangten Diebe am Wochenende auf das Gelände einer Spedition an der Welser Straße. Von dort entwendeten sie einen Sattelauflieger des Herstellers "Kögel", mit den amtlichen Kennzeichen DN-KT48 sowie einer weißen Plane mit der schwarzen Aufschrift "FK". Offenbar verfügten die Täter über eine geeignete Zugmaschine zum Abtransport des Anhängers in Leichtbauweise. Die Tatzeit lag zwischen Freitagabend (02.08.), 19:30 Uhr, und Sonntagabend (04.08.), 22:30 Uhr.

Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Sattelaufliegers geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

