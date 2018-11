POL-NOM: Diebstahl einer Bierkiste

Uslar (ots) - Uslar (Sch) Am 24.11.2018 gegen 12:15 Uhr entwendet ein bislang unbekannter Täter in Uslar, Braustr., aus einem Getränkehandel einen Bierkasten. Anschließend flüchtet er mit einem grünen VW-Bus, NI - FM 20, in Richtung Wolfhagen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der VW Bus zuvor entwendet wurde. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Uslar, Tel. 05571/926000.

