POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - Uslar OT Volpriehausen (Sch) Am Freitag 23.11.2018 gegen 15:23 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Bollertstr. in Volpriehausen, Ortseingang von Gierswalde kommend, beim Rückwärtsfahren ein Bückengeländer. Anschließend entfernt sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dabei entsteht ein Sachschaden von ca. 400,- EUR. Vermutlich handelt es sich um einen Lkw mit der Aufschrift "Nagel Group". Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei Uslar, Tel. 05571/926000.

