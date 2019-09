Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zwei Mensch bei Verkehrsunfall am Außenring schwer verletzt

Kempen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am gestrigen Abend an der Kreuzung B509 / St. Töniser Straße ereignete. Ein Pkw, der vermutlich von einer 44-jährigen Kempenerin (deutsch) gesteuert wurde, kam aus Richtung Hülser Straße und passierte die Kreuzung in Richtung Vorster Straße. Aus Richtung St. Tönis fuhr eine 46-jährige Autofahrerin (deutsch) aus Kempen in Richtung B 509 und bog nach links in Richtung Vorster Straße ab. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Dadurch wurde die 46-Jährige sowie ein 39-jähriger Kempener, der im Fond des Pkw der 44-Jährigen saß, schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (1109)

